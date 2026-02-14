14 Февраля 2026
Модрич принес "Милану" победу над "Пизой" - ВИДЕО

14 Февраля 2026 01:50
29
В матче 25-го тура Серии А "Милан" на выезде обыграл "Пизу" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, гости открыли счет на 39-й минуте благодаря точному удару Рубена Лофтус-Чика. Во втором тайме миланцы могли увеличить преимущество, однако Никлас Фюллькруг не реализовал пенальти. На 71-й минуте Фелипе Лойола сравнял счет, а на 85-й минуте Лука Модрич принес "россонери" победу. В добавленное время Адриен Рабьо получил красную карточку.

После 24 матчей "Милан" набрал 53 очка и занимает второе место в таблице, отставая от "Интера" на пять баллов. "Пиза" с 15 очками располагается на 19-й позиции.

İdman.Biz
