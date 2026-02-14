14 Февраля 2026
"Эльче" не смог забить "Осасуне"

14 Февраля 2026 02:07
"Эльче" не смог забить "Осасуне"

В стартовой игре 24-го тура чемпионата Испании "Эльче" сыграл вничью с "Осасуной" - 0:0.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева владели инициативой и нанесли 12 ударов по воротам, однако по-настоящему опасных моментов было немного. В начале встречи Лукас Сепеда проверил вратаря дальним ударом, а Альваро Родригес не попал в створ на добивании.

После перерыва голкипер гостей справился с ударом Андре Силвы из штрафной, а в концовке Херман Валера создал шанс для Родригеса, но нападающий вновь не сумел переиграть вратаря. После матча "Эльче" делит 13-е место, а "Осасуна" располагается на девятой позиции.

