Клубы АПЛ нацелились на лидера "Ноттингем Форест" за десятки миллионов

Мировой футбол
Новости
14 Февраля 2026 01:16
24
"Арсенал", "Челси" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Омари Хатчинсону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Boom, футболист останется в клубе как минимум еще на сезон, если не поступит предложение в размере 68 млн евро. На данный момент официальных оферт "лесники" не получали.

В нынешнем сезоне хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2030 года, а по данным Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет около 30 млн евро.

İdman.Biz
