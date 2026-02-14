14 Февраля 2026
Три гола за пять минут и удаление - "Монако" разобрался с "Нантом"

14 Февраля 2026 02:18
В матче 22-го тура Лиги 1 "Монако" на своем поле победил "Нант" со счетом 3:1.

Как сообщает İdman.Biz, счет на 25-й минуте открыл Симон Адингра, а спустя три минуты оформил дубль после передачи Александра Головина. На 30-й минуте Денис Закария довел преимущество до крупного, также после ассиста россиянина. Перед перерывом Фабьен Сентонс сократил отставание, однако во втором тайме счет не изменился. На 66-й минуте Головин получил желтую карточку за разговоры с арбитром, а затем был удален за аплодисменты в его адрес.

После 22 туров "Монако" набрал 31 очко и занимает седьмое место, "Нант" с 14 баллами идет на 17-й позиции. В следующем туре монегаски сыграют с "Лансом", а "Нант" встретится с "Гавром".

İdman.Biz
