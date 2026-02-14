"Челси" повторил редкое достижение спустя 9 лет

Рекорд, которого в Англии не было девять лет, повторил "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, в матче Кубка Англии против "Халл Сити" (4:0) хет-трик оформил Педру Нету, а еще один мяч забил Эстевао Виллиан. В предыдущей выездной игре команды Коул Палмер также отметился тремя голами в ворота "Вулверхэмптона".

Последний раз подобное происходило в мае 2017 года, когда Гарри Кейн оформил хет-трики в двух подряд гостевых матчах "Тоттенхэма" против "Лестера" и "Халла".

Следующую игру команда проведет 21 февраля дома против "Бернли".