14 Февраля 2026
Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Майнц"

14 Февраля 2026 01:37
15
В матче 22-го тура Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд на своем поле крупно обыграла "Майнц".

Как сообщает İdman.Biz, счет на 10-й минуте открыл Серу Гирасси, а спустя пять минут преимущество увеличил Максимилиан Байер. Перед перерывом Гирасси оформил дубль, а на 84-й минуте Доминик Кор отправил мяч в собственные ворота.

После 22 туров "Боруссия" набрала 51 очко и занимает второе место, тогда как "Майнц" с 21 баллом располагается на 14-й позиции. В следующем туре дортмундцы сыграют с "РБ Лейпциг", а "Майнц" встретится с "Гамбургом".

İdman.Biz
