"Милан" хочет продлить контракт с 40-летним Модричем

"Милан" планирует продлить соглашение с полузащитником Лукой Модричем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в контракте 40-летнего футболиста, истекающем летом 2026 года, предусмотрена опция продления еще на один сезон. Игрок рассмотрит предложение, если решит продолжить карьеру.

В текущем сезоне Модрич провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

После 23 туров "Милан" занимает второе место в Серии А, набрав 50 очков, а лидирует "Интер" с 58 баллами после 24 встреч.