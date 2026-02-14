Скотт Мактоминей хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TUTTOmercatoWEB, главным претендентом на 27-летнего хавбека считается его бывший клуб — "Манчестер Юнайтед". По информации источника, футболист рассматривает вариант возвращения в Англию, а потенциальный трансфер возможен летом 2026 года.

При этом окружение игрока утверждает, что Мактоминей чувствует себя комфортно в Италии, однако не скрывает желания вновь выступать в АПЛ. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2028 года.

Шотландский футболист перешел в неаполитанский клуб летом 2024 года именно из "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 45 млн евро.