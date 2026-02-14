14 Февраля 2026
RU

Скотт Мактоминей хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
14 Февраля 2026 09:19
12
Скотт Мактоминей хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TUTTOmercatoWEB, главным претендентом на 27-летнего хавбека считается его бывший клуб — "Манчестер Юнайтед". По информации источника, футболист рассматривает вариант возвращения в Англию, а потенциальный трансфер возможен летом 2026 года.

При этом окружение игрока утверждает, что Мактоминей чувствует себя комфортно в Италии, однако не скрывает желания вновь выступать в АПЛ. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2028 года.

Шотландский футболист перешел в неаполитанский клуб летом 2024 года именно из "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 45 млн евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Милан" хочет продлить контракт с 40-летним Модричем
08:10
Мировой футбол

"Милан" хочет продлить контракт с 40-летним Модричем

Хорват может остаться в клубе еще на сезон

"Манчестер Юнайтед" следит за защитником "Ювентуса"
07:11
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" следит за защитником "Ювентуса"

Скауты посетят матч против "Интера"

"Реал" готовит замену Карвахалю на следующий сезон
06:03
Мировой футбол

"Реал" готовит замену Карвахалю на следующий сезон

В клубе рассчитывают на продвижение Хименеса
Энрике жестко ответил на слова Дембеле: Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба"
05:00
Мировой футбол

Энрике жестко ответил на слова Дембеле: Я никогда не позволю игроку ставить себя выше клуба"

Тренер отреагировал после поражения от "Ренна"

"Челси" повторил редкое достижение спустя 9 лет
04:13
Мировой футбол

"Челси" повторил редкое достижение спустя 9 лет

Лондонцы оформили уникальную серию в выездных матчах

Три гола за пять минут и удаление - "Монако" разобрался с "Нантом"
02:18
Мировой футбол

Три гола за пять минут и удаление - "Монако" разобрался с "Нантом"

Хозяева уверенно победили, но остались вдесятером

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан