"Манчестер Юнайтед" следит за защитником "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, представители английского клуба отправятся на матч 25-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Интером", чтобы внимательно оценить игру французского футболиста.

В туринском клубе знают об интересе и рассчитывают продлить контракт игрока. Текущее соглашение Калюлю действует до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.