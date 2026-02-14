Дубль Кейна принес "Баварии" крупную победу над "Вердером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Бавария" на выезде переиграла "Вердер" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 3:0.

Дубль у мюнхенцев оформил Харри Кейн. Англичанин реализовал пенальти на 22-й минуте и забил с игры три минуты спустя. Еще один мяч на счету Леона Горецки (70-я минута).

"Бавария" (57 очков) одержала 18-ю победу в 22 турах и сохраняет лидерство в Бундеслиге. "Вердер" (19 очков) идет 16-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Айнтрахт" разгромил гладбахскую "Боруссию" (3:0), "Гамбург" обыграл "Унион" (3:2), а "Хоффенхайм" победил "Фрайбург" (3:0).

20:29

"Байер" дома победил "Санкт-Паули" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 4:0.

По голу забили Джарелл Куанса (13-я минута), Патрик Шик (14-я), Эдмонд Тапсоба (52-я) и Эрнест Поку (78-я).

"Байер" (39 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. "Санкт-Паули" (17 очков) идет 17-м в турнирной таблице.