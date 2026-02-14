14 Февраля 2026
RU

Дубль Кейна принес "Баварии" крупную победу над "Вердером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
14 Февраля 2026 20:40
25
Дубль Кейна принес "Баварии" крупную победу над "Вердером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Бавария" на выезде переиграла "Вердер" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 3:0.

Дубль у мюнхенцев оформил Харри Кейн. Англичанин реализовал пенальти на 22-й минуте и забил с игры три минуты спустя. Еще один мяч на счету Леона Горецки (70-я минута).

"Бавария" (57 очков) одержала 18-ю победу в 22 турах и сохраняет лидерство в Бундеслиге. "Вердер" (19 очков) идет 16-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Айнтрахт" разгромил гладбахскую "Боруссию" (3:0), "Гамбург" обыграл "Унион" (3:2), а "Хоффенхайм" победил "Фрайбург" (3:0).

20:29

"Байер" дома победил "Санкт-Паули" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 4:0.

По голу забили Джарелл Куанса (13-я минута), Патрик Шик (14-я), Эдмонд Тапсоба (52-я) и Эрнест Поку (78-я).

"Байер" (39 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. "Санкт-Паули" (17 очков) идет 17-м в турнирной таблице.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определено место проведения матча Литва — Азербайджан в Лиге наций
22:00
Мировой футбол

Определено место проведения матча Литва — Азербайджан в Лиге наций

Стадион "Дариус и Гиренас" является крупнейшей и самой современной ареной Каунаса
"Вильярреал" проиграл "Хетафе" в Ла Лиге - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21:40
Мировой футбол

"Вильярреал" проиграл "Хетафе" в Ла Лиге - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Команда Марселино упустила шанс подняться на третью строчку
Кубок Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Солфорд" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21:00
Мировой футбол

Кубок Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Солфорд" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Команда Хосепа Гвардиолы одержала четвертую победу подряд
"Комо" дома проиграл "Фиорентине" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:16
Мировой футбол

"Комо" дома проиграл "Фиорентине" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Фиорентина" прервала серию из трех матчей без побед
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Кубок Англии: репетиция "Ньюкасла" перед визитом в Баку и новая серия сказки "Макклсфилда" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:36
Мировой футбол

Кубок Англии: репетиция "Ньюкасла" перед визитом в Баку и новая серия сказки "Макклсфилда" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во втором по значимости футбольном турнире Англии состоятся матчи 1/16 финала

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат