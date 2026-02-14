"Комо" дома проиграл "Фиорентине"

"Фиорентина" на выезде победила "Комо" в матче 25-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник флорентийцев Николо Фаджоли. На 54-й минуте преимущество гостей с пенальти удвоил Мойзе Кин.

На 77-й минуте хозяева отыграли один мяч благодаря автоголу Фабиано Паризи.

На 89-й минуте вторую желтую карточку получил форвард "Комо" Альваро Мората.

"Комо" (41 очко) остается на шестом месте в Серии А. Команда Сеска Фабрегаса потерпела второе поражение в 11 последних матчах.

"Фиорентина" (21 очко) прервала серию из трех матчей без побед и идет 18-й в турнирной таблице.