Определено место проведения матча Литва — Азербайджан в Лиге наций

Сборная Азербайджана проведет выездной матч против сборной Литвы в рамках Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027 в Каунасе.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на литовские СМИ, встреча состоится на стадионе "Дариус и Гиренас", расположенном в Каунасе — втором по величине городе страны.

Матч пройдет 27 сентября и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Стадион "Дариус и Гиренас" является крупнейшей и самой современной ареной Каунаса. Он вмещает около 15 тысяч зрителей и регулярно принимает международные матчи. В 2022 году арена была полностью реконструирована и приведена в соответствие со стандартами УЕФА. Именно здесь сборная Литвы проводит большинство своих домашних встреч.

Стадион назван в честь литовских пилотов Стяпонаса Дариуса и Стасиса Гиренаса, погибших при перелете через Атлантический океан, и считается одним из главных спортивных символов города.