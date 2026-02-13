Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Несмотря на юный возраст — ему нет и 18 лет, Гусейн Гафланов уже хорошо известен в отечественном баскетболе. Сегодня он играет за "Сабах" и "Сумгайыт", являясь при этом самым высоким баскетболистом страны. Пройденный им путь, включающий стажировки в топ-клубах Европы, заслуживает отдельного внимания. О своем опыте в Испании и Литве, а также о жизни при росте 210 см игрок рассказал в интервью İdman.Biz.

- Гусейн, расскажите, как получилось, что вы защищаете цвета сразу двух клубов одновременно?

- Это стало возможным благодаря системе двойных контрактов, которую ввела наша федерация баскетбола. Она позволяет молодым игрокам получать больше практики и не сидеть в запасе. Поэтому сейчас я выступаю и за "Сабах", и за "Сумгайыт".

- Рост 210 см в 17 лет — впечатляющий показатель. Расскажите немного о себе, как вы вообще пришли в спорт?

- Я родился 1 марта 2008 года в Баку. Изначально у меня был интерес к футболу — я хотел стать вратарем. Но в баскетбол пришел где-то в 10–11 лет по совету отца. Папа через фейсбук нашел мне тренера — знаменитого Таира Бахшиева. Я ему приглянулся, и он начал со мной заниматься.

- Тренировки с будущим наставником сборной стали хорошим стартом. Каким был ваш дальнейший путь в баскетболе?

- С помощью нашей федерации я почти четыре года провел на стажировках за границей. Был в Академии Южной Калифорнии в США, в Вильнюсской баскетбольной школе в Литве, а также в юношеских командах "Валенсии" и "Реала" в Испании.

- Сейчас, имея за плечами опыт таких школ, вы не всегда попадаете в основной состав "Сабаха" и потому играете за "Сумгайыт". Легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис в 18 лет уже был чемпионом мира, в составе сборной СССР, куда попасть было сложнее.

- Возможно, мой ответ прозвучит как отговорка, но из-за пандемии все наше поколение потеряло как минимум полтора года. Мы не могли даже тренироваться, не то что играть. Этот период пришелся как раз на время моего становления. Был очень трудный момент, когда я мог вообще уйти из спорта. До сих пор приходится наверстывать упущенное.

- Как вы думаете, с вашим переходом в баскетбол наш футбол потерял или баскетбол выиграл?

- Не думаю, что футбол меня потерял (смеется). Я рад за свой выбор, и думаю, баскетбол тоже в скором времени будет этому рад.

- Как складываются отношения с тренерами ваших команд - Владимиром Курамшиным и Римасом Куртинайтисом? Вы обсуждали с последним свое игровое время в "Сабахе"?

- Нет, мы на эту тему не говорили. Пока он дает молодым не так много времени, с начала чемпионата я выходил на паркет всего пару раз. Но если бы он в нас не верил, нас бы вообще не было в команде. Что касается Владимира Курамшина, то он регулярно ставит меня в основу "Сумгайыта" и всячески поддерживает. Как я могу быть недоволен?

- Вы играете на позиции тяжелого форварда. Почему с таким ростом вы не центровой?

- Для центрового я слишком легкий — вешу всего 95 кг. Но чувствую себя нормально, врачи говорят, что проблем нет. К тому же мне нравится бегать и часто бросать, так что эта позиция меня полностью устраивает.

- А как насчет любви к еде? Что любите поесть?

- Больше всего мне нравится мамина дюшбара. Еще люблю мясо, рис и любые блюда из них.

- Мамины блюда любите, а маме по дому, используя свой рост, помогаете?

- Конечно — куда без этого. Если нужно занавески поменять или люстру почистить — то без меня никак. Мы уже давно не используем дома никаких лестниц и эксплуатируем только меня (смеется). До потолка, правда, достаю только в прыжке — у нас они высокие. В детстве постоянно прыгал, пытался достать конкретную точку на стене. Мы живем на последнем этаже семиэтажки, и нам везло, что снизу соседи не жили. Но однажды пришли люди аж с пятого этажа, жаловались на шум. С прыжками в квартире пришлось завязать.

- С таким ростом есть какие-то бытовые минусы? Как, например, складывается общение с девушками?

- Если не считать того, что я часто бьюсь головой, то особых минусов нет (смеется). К любопытным взглядам людей привык еще со школы, с 12 лет, когда мой рост достиг 195 см. Что касается девушек, то, по моим наблюдениям, мой рост им только нравится. Мне не обязательно, чтобы девушка была высокой — главное, чтобы подходила по характеру. Остальное решаемо.

- Какие у вас планы на будущее? Хотели бы снова попробовать силы за границей?

- Будем решать этот вопрос вместе с федерацией и тренерским штабом. Сейчас я играю за молодежную сборную U20 и вхожу в состав взрослой национальной команды. Пока рано строить планы, но в будущем, конечно, хотелось бы снова выступать в зарубежном чемпионате.