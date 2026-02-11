11 Февраля 2026
Ингрэм заменит Карри на матче звезд НБА

11 Февраля 2026 08:12
Форвард "Торонто" Брэндон Ингрэм включен в состав команды "США Полосы" на Матч звезд НБА. Как передает İdman.Biz, об этом лига сообщила в соцсети X. 28-летний американец заменил разыгрывающего защитника "Голден Стэйт" Стефена Карри, получившего травму.

В этом сезоне Ингрэм сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 22 очка, 5,8 подбора и 3,7 передачи за 34 минуты на площадке.

37-летний Карри уже пропустил четыре матча "Уорриорз" в регулярном чемпионате НБА. Официальная причина его отсутствия на Матче звезд — синдром пателлофеморальной боли.

İdman.Biz
