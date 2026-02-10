Шакил О'Нил предположил, когда Леброн Джеймс может завершить карьеру в НБА

Четырехкратный чемпион НБА, а ныне аналитик Шакил О'Нил высказался о возможных сроках завершения карьеры лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, сообщает İdman.Biz.

По мнению О'Нила, даже сам Джеймс пока может не иметь точного решения, однако его уход из НБА уже не за горами.

"Я не думаю, что он знает, когда уйдет. Но будет справедливо сказать, что через три года его уже не будет в НБА, возможно, даже через два. Леброн очень расчетлив в своих действиях. Поэтому весь мир узнает, когда наступит его последний год, поскольку Джеймс и его команда, вероятно, захотят устроить прощальный тур в его честь", - приводит слова О'Нила Basketball Network.

Отметим, что Леброн Джеймс продолжает выступать на высоком уровне и остается ключевой фигурой "Лейкерс", несмотря на возраст, регулярно подогревая дискуссии о сроках окончания своей легендарной карьеры.