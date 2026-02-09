Леброн Джеймс установил очередное историческое достижение в НБА

41-летний четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции легкого форварда за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось отдать двузначное количество передач в рамках одного матча.

Как передает İdman.Biz, на это обратил внимание аккаунт Polymarket Hoops в социальной сети Х.

Данное достижение покорилось "Королю" в матче с "Голден Стэйт Уорриорз", который состоялся 8 февраля и завершился в пользу "озерников" со счетом 105:99. В рамках этой встречи Леброн отдал 10 результативных передач. Кроме того, Джеймс еще отметился и 20 очками.