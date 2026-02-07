Сегодня пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня в Азербайджанской Баскетбольной лиге (АБЛ) пройдет очередной матч 16-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в группе A "НТД" сыграет с "Гянджой".

Встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи и начнется в 14:00.

В турнирной таблице "Гянджа" с 22 очками занимает четвертое место, "НТД" с 17 очками располагается на шестой позиции.

Отметим, что тур завершится 8 февраля. Ранее "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (102:77), "Губа" оказалась сильнее "Серхедчи" (97:89), а "Орду" победил "Нахчыван" (95:92).