7 Февраля 2026
RU

Сегодня пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Баскетбол
Новости
7 Февраля 2026 10:36
19
Сегодня пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня в Азербайджанской Баскетбольной лиге (АБЛ) пройдет очередной матч 16-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в группе A "НТД" сыграет с "Гянджой".

Встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи и начнется в 14:00.

В турнирной таблице "Гянджа" с 22 очками занимает четвертое место, "НТД" с 17 очками располагается на шестой позиции.

Отметим, что тур завершится 8 февраля. Ранее "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" (102:77), "Губа" оказалась сильнее "Серхедчи" (97:89), а "Орду" победил "Нахчыван" (95:92).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"
00:32
Баскетбол

Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"

Юсуф Айдылек был вынужден вернуться на родину

Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"
6 Февраля 23:40
Баскетбол

Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"

Никола Бозиноски указал на судейские решения и слабую реализацию дальних бросков

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 21:30
Баскетбол

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Исход встречи решился в концовке четвертой четверти
"Нахчыван" усилился экс-легионером "Сумгайыта"
6 Февраля 20:59
Баскетбол

"Нахчыван" усилился экс-легионером "Сумгайыта"

Американский баскетболист продолжит карьеру в азербайджанском клубе

Имя игрока НБА всплыло в опубликованных файлах Эпштейна
6 Февраля 04:20
Баскетбол

Имя игрока НБА всплыло в опубликованных файлах Эпштейна

Документы касаются обвинений в изнасиловании
Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" обыграла "Серхедчи" - ОБНОВЛЕНО
5 Февраля 23:14
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" обыграла "Серхедчи" - ОБНОВЛЕНО

Лучшим в составе победителей стал Майкл Райт

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили