Имя игрока НБА всплыло в опубликованных файлах Эпштейна

Латвийский баскетболист НБА Кристапс Порзингис оказался упомянут в недавно опубликованных файлах Департамента юстиции США, связанных с деятельностью Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Front Office Sports.

Документы касаются обвинений в изнасиловании, якобы выдвинутых против Порзингиса в марте 2019 года в Нью-Йорке. В материалах содержатся письма Эпштейна к третьим лицам, в которых обсуждаются эти обвинения и возможность привлечения частного следователя. При этом в файлах не указано, что Порзингис был отправителем или получателем этих писем, и нет сведений о его прямом участии в событиях.

По итогам расследования полиции Нью-Йорка и федеральных властей обвинения против Порзингиса не были предъявлены. Адвокаты игрока отмечают, что любой упомянутый контракт на сумму $ 68 тыс. якобы для оплаты обучения брата заявительницы является поддельным, и Порзингис отрицает его подписание.

Представители спортсмена подчеркнули, что упоминание в файлах Эпштейна не является доказательством какой-либо вины.