Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" обыграла "Серхедчи" - ОБНОВЛЕНО

Состоялся матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги .

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня "Губа" обыграла с "Серхедчи" - 97:89 (20:21, 30:22, 32:17, 15:29).

Лучшим в составе победителей стал Майкл Райт, набравший 23 очка.

10:13

Сегодня в группе В состоится очередной матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) .

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня "Губа" встретится с "Серхедчи".

Матч пройдет во Дворце спорта Баку и начнется в 20:30.

Отметим, что в турнирной таблице АБЛ "Серхедчи" с 20 очками занимает третье место, "Губа" с таким же показателем располагается на четвертой позиции.

тур завершится 8 февраля. Накануне "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" со счетом 102:77.