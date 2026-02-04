АБЛ: "Сумгайыт" разгромил "Лянкяран" - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовал 26-й тур, сообщает İdman.Biz.

В поединке группы B "Сумгайыт" одержал уверенную победу над "Ленкяраном" со счетом 102:77. Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) начинаются матчи 16-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в группе B "Лянкяран" встретится с "Сумгайытом". Игра пройдет в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 19:00.

Перед матчем "Сумгайыт" с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице АБЛ, тогда как "Лянкяран", набравший 19 очков, располагается на шестой позиции.