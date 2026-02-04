Главный тренер "Сумгайыта": "Это была одна из самых спокойных побед при мне"

Главные тренеры "Сумгайыта" и "Лянкярана" прокомментировали матч между своими командами в 16-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги (102:77), сообщает İdman.Biz.

Наставник "Сумгайыта" Вадим Курамшин: "Поздравляю ребят с победой. Все наши игроки хорошо проявили себя. На своем поле мы показали яркую игру. Отмечу, что после матча с "Серхедчи" мы разобрали свои ошибки и сделали выводы. Сегодня и судейство было на высоком уровне. Напомню, что в той игре с "Серхедчи" все было наоборот - арбитры трижды не зафиксировали попадание мяча в корзину после сирены, я сам пересматривал эпизоды. Считаю нужным это сейчас озвучить. Это была самая легкая победа при мне? Да, пожалуй. Но во многом это связано с тем, что "Лянкяран" играла с потерями, у соперника были кадровые проблемы, поэтому победа выглядела такой уверенной", - цитирует слова Курамшина пресс-служба клуба.

После матча свою оценку дал и главный тренер "Лянкярани" Георгий Кондрусевич. "Мы снова играли не в оптимальном составе. Наш новый игрок Джеймс Гатлуак не был зарегистрирован, и это не по нашей вине. В итоге против четырех легионеров соперника мы вышли с тремя, поэтому результат был ожидаем. Поздравляю "Сумгайыт". Будем готовиться к следующему матчу", - сказал Кондрусевич.