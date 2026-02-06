7 Февраля 2026
RU

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

6 Февраля 2026 21:30
69
В Азербайджанской баскетбольной лиге состоялся матч 16-го тура между командами "Нахчыван" и "Орду", сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла в Бакинском дворце спорта и завершилась победой "Орду" со счетом 95:92. По ходу игры команды поочередно владели инициативой, а судьба матча решилась в заключительной четверти. Счет по периодам - 26:24, 13:23, 27:18, 29:27 в пользу "Орду".

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джермейн Хед, который набрал 25 очков и внес ключевой вклад в успех своей команды.

10:00

Сегодня в Бакинском дворце спорта пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, в группе B "Нахчыван" встретится с "Орду". Игра начнется в 19:00.

В турнирной таблице "Нахчыван" занимает второе место, набрав 27 очков. "Орду" с 29 очками возглавляет группу.

Отметим, 16-й тур завершится 8 февраля. Ранее в его рамках "Сумгайыт" обыграл "Лянкяран" со счетом 102:77, а "Губа" оказалась сильнее "Серхедчи" - 97:89.

İdman.Biz
