Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"

Главный тренер "Нахчывана" Никола Бозиновски прокомментировал поражение в матче 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги от "Орду" (92:95), сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, его команда уверенно начала игру и сумела реализовать задуманное в первой половине. "Мы хорошо вошли в матч. В первом тайме показали то, что планировали. После большого перерыва также боролись достойно, однако судейские решения создали для нас серьезные трудности, чем соперник и воспользовался, сумев вернуться в игру", - отметил Бозиноски.

Также тренер назвал еще одну ключевую причину поражения. "Одним из факторов неудачи стала наша слабая реализация трехочковых бросков на протяжении всего матча", - добавил главный тренер "Нахчывана".