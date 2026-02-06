7 Февраля 2026
RU

Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"

Баскетбол
Новости
6 Февраля 2026 23:40
34
Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"

Главный тренер "Нахчывана" Никола Бозиновски прокомментировал поражение в матче 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги от "Орду" (92:95), сообщает İdman.Biz.

По словам наставника, его команда уверенно начала игру и сумела реализовать задуманное в первой половине. "Мы хорошо вошли в матч. В первом тайме показали то, что планировали. После большого перерыва также боролись достойно, однако судейские решения создали для нас серьезные трудности, чем соперник и воспользовался, сумев вернуться в игру", - отметил Бозиноски.

Также тренер назвал еще одну ключевую причину поражения. "Одним из факторов неудачи стала наша слабая реализация трехочковых бросков на протяжении всего матча", - добавил главный тренер "Нахчывана".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сегодня пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги
10:36
Баскетбол

Сегодня пройдет матч 16-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Игра состоится в Гяндже и начнется в дневное время
Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"
00:32
Баскетбол

Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"

Юсуф Айдылек был вынужден вернуться на родину

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 21:30
Баскетбол

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Исход встречи решился в концовке четвертой четверти
"Нахчыван" усилился экс-легионером "Сумгайыта"
6 Февраля 20:59
Баскетбол

"Нахчыван" усилился экс-легионером "Сумгайыта"

Американский баскетболист продолжит карьеру в азербайджанском клубе

Имя игрока НБА всплыло в опубликованных файлах Эпштейна
6 Февраля 04:20
Баскетбол

Имя игрока НБА всплыло в опубликованных файлах Эпштейна

Документы касаются обвинений в изнасиловании
Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" обыграла "Серхедчи" - ОБНОВЛЕНО
5 Февраля 23:14
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Губа" обыграла "Серхедчи" - ОБНОВЛЕНО

Лучшим в составе победителей стал Майкл Райт

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили