"Шеки" принимает "Абшерон Лайонс", "Нефтчи" сыграет с "Сабахом"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся заключительные матчи 15-го тура. Как сообщает İdman.Biz, в последний игровой день тура пройдут два поединка.

"Шеки" на своей площадке примет "Абшерон Лайонс". Встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Шеки и начнется в 14:00. Во втором матче дня "Нефтчи" сыграет с "Сабахом". Эта игра состоится в Бакинском дворце спорта и стартует в 18:00.

Ранее в рамках 15-го тура "Сумгайыт" одержал победу над "Лянкяраном" со счетом 102:77, "Губа" обыграла "Серхедчи" (97:89), "Орду" оказался сильнее "Нахчывана" (95:92), а "Гянджа" победила "НТД" со счетом 104:85.