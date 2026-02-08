9 Февраля 2026
RU

Эрхан Токер объяснил, как команде удалось победить "Шеки" без лидера

Баскетбол
Новости
8 Февраля 2026 17:31
42
Эрхан Токер объяснил, как команде удалось победить "Шеки" без лидера

Главный тренер клуба "Абшерон Лайонс" Эрхан Токер прокомментировал победу над "Шеки" (92:85) в 16-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил ротацию состава и упорную борьбу на протяжении большей части встречи.

"В этом матче мы дали отдых нашему ключевому игроку Джеймсу Фрейзеру. Остальные баскетболисты приняли участие в игре и показали хорошую борьбу. То же самое могу сказать и о сопернике. Большая часть матча прошла в равной борьбе", - заявил Токер.

Тренер также подчеркнул, что в игре был сделан акцент на местных игроков. "Сегодня мы отдали предпочтение и местным баскетболистам - одновременно на паркете находились два азербайджанских игрока. Это можно связать и с предстоящими кубковыми матчами", - отметил он.

В завершение Эрхан Токер поздравил свою команду с результатом. "В конце хочу поздравить игроков с тем, что мы возвращаемся из Шеки с победой, а сопернику благодарен за красивую игру", - добавил наставник.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АБЛ: "Сабах" одержал уверенную победу над "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:30
Баскетбол

АБЛ: "Сабах" одержал уверенную победу над "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО

Завершился 16-ый тур
Азербайджанская Баскетбольная лига: "Гянджа" обыграла "НТД"
7 Февраля 17:08
Баскетбол

Азербайджанская Баскетбольная лига: "Гянджа" обыграла "НТД" - ОБНОВЛЕНО

В группе A прошел матч 16-го тура

В клубе "Гянджа" назначен новый тренер
7 Февраля 13:30
Баскетбол

В клубе "Гянджа" назначен новый тренер

В тренерском штабе баскетбольной команды произошло изменение
Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"
7 Февраля 00:32
Баскетбол

Турецкий тренер покинул баскетбольный клуб "Гянджа"

Юсуф Айдылек был вынужден вернуться на родину

Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"
6 Февраля 23:40
Баскетбол

Тренер "Нахчывана": "Судейские решения осложнили нам игру"

Никола Бозиноски указал на судейские решения и слабую реализацию дальних бросков

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 21:30
Баскетбол

"Орду" вырвал победу у "Нахчывана" в матче Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Исход встречи решился в концовке четвертой четверти

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх