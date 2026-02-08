Эрхан Токер объяснил, как команде удалось победить "Шеки" без лидера

Главный тренер клуба "Абшерон Лайонс" Эрхан Токер прокомментировал победу над "Шеки" (92:85) в 16-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил ротацию состава и упорную борьбу на протяжении большей части встречи.

"В этом матче мы дали отдых нашему ключевому игроку Джеймсу Фрейзеру. Остальные баскетболисты приняли участие в игре и показали хорошую борьбу. То же самое могу сказать и о сопернике. Большая часть матча прошла в равной борьбе", - заявил Токер.

Тренер также подчеркнул, что в игре был сделан акцент на местных игроков. "Сегодня мы отдали предпочтение и местным баскетболистам - одновременно на паркете находились два азербайджанских игрока. Это можно связать и с предстоящими кубковыми матчами", - отметил он.

В завершение Эрхан Токер поздравил свою команду с результатом. "В конце хочу поздравить игроков с тем, что мы возвращаемся из Шеки с победой, а сопернику благодарен за красивую игру", - добавил наставник.