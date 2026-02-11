11 Февраля 2026
В Азербайджанской баскетбольной лиге изменено время начала матча - ОБНОВЛЯЕТСЯ

11 Февраля 2026 14:30
В Азербайджанской баскетбольной лиге изменено время начала матча

В Азербайджанской баскетбольной лиге изменено время начала матча 17-го тура между "Лянкяраном" и "Серхедчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча начнется не в 15:00, как планировалось ранее, а в 17:00.

Матч состоится в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе.

10:25

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня стартует 17-й тур чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, открывать игровой день будет матч между "Лянкяраном" и "Серхедчи". Встреча пройдет на площадке Лянкяранского олимпийского спортивного комплекса.

Начало матча запланировано на 15:00.

