11 Февраля 2026
RU

Тренеры азербайджанских клубов пожаловались на короткую скамейку и изнурительную дорогу

11 Февраля 2026 20:38
20
Главные тренеры "Серхедчи" и "Лянкярана" прокомментировали матч 17-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги, в котором гости одержали победу со счетом 83:69, передает İdman.Biz.

Наставник "Серхедчи" Анар Сарыев признался, что дорога в Лянкяран оказалась серьезным испытанием для команды.

"Нам было очень сложно добраться до Лянкярана. Три часа пути превратились в шесть. Мы столкнулись с проблемами из-за погодных условий, немного устали. Несмотря на это, ребята хорошо собрались. Две четверти провели на хорошем уровне. Затем стала ощущаться усталость, допустили ошибки в защите. Но, несмотря на это, мы добились победы. Поздравляю команду и благодарю своих игроков. Теперь у нас будет немного времени, так как пройдут кубковые матчи. В этот период мы сможем лучше подготовиться и восстановиться", - заявил Сарыев.

После встречи главный тренер "Лянкярана" Георгий Кондрусевич сделал не менее откровенное заявление. По его словам, команда находится в крайне сложной ситуации из-за нехватки игроков.

"Сегодня нас было всего восемь человек, а завтра, возможно, будет еще меньше. Есть игроки, которые выходят на площадку с травмами, и это напрямую влияет на их игру. Ротации практически нет. О нормальной подготовке к матчам говорить сложно, потому что для этого нужно минимум десять игроков, а мы тренируемся в формате три на три. Тем не менее мы старались бороться, и я благодарен ребятам за это. Не дай Бог кому-то оказаться в нашей ситуации. Понимаю, насколько психологически тяжело это для игроков и наших болельщиков", - отметил Кондрусевич.

Таким образом, матч в Лянкяране запомнился не только счетом, но и резонансными комментариями тренеров, обнажившими закулисные сложности обеих команд.

İdman.Biz
