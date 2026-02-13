13 Февраля 2026
Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА - ВИДЕО

Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый возрастной рекорд в истории НБА.

Как сообщает İdman.Biz, в матче регулярного чемпионата против "Даллас Мэверикс", завершившемся победой калифорнийского клуба со счетом 124:104, американский баскетболист оформил трипл-дабл, набрав двузначные показатели по очкам, подборам и результативным передачам.

Джеймс набрал 28 очков, сделал 10 подборов и отдал 12 результативных передач.

Таким образом, 41-летний форвард стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл. Он превзошел достижение Карла Мэлоуна, установленное в возрасте 40 лет.

Отметим, что оба рекорда были зафиксированы в составе "Лейкерс".

İdman.Biz
