12 Февраля 2026
RU

Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" сыграет с "Сумгайытом"

Баскетбол
Новости
12 Февраля 2026 10:56
14
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) пройдет очередной матч 17-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня в группе B команда "Нахчыван" в гостях встретится с "Сумгайытом". Матч пройдет в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 19:00.

На данный момент "Нахчыван" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице АБЛ, тогда как "Сумгайыт" с 22 очками располагается на пятой позиции.

Отметим, что тур завершится 14 февраля. Накануне "Серхедчи" на выезде обыграл "Лянкяран" со счетом 83:69.

İdman.Biz
