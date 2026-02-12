Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" сыграет с "Сумгайытом"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) пройдет очередной матч 17-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня в группе B команда "Нахчыван" в гостях встретится с "Сумгайытом". Матч пройдет в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 19:00.

На данный момент "Нахчыван" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице АБЛ, тогда как "Сумгайыт" с 22 очками располагается на пятой позиции.

Отметим, что тур завершится 14 февраля. Накануне "Серхедчи" на выезде обыграл "Лянкяран" со счетом 83:69.