Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Известный азербайджанский боец Хаял Джаниев открыл новую страницу карьеры, успешно попробовав себя в профессиональном боксе.

Как сообщает İdman.Biz, бой состоялся в Челябинске (Россия) на ледовой арене "Трактор" в рамках вечера RCC Boxing Promotions.

Соперником Джаниева стал опытный боксер Василий Поднебесный. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу представителю Азербайджана.

Отметим, что Джаниев известен выступлениями в муай-тай и ММА, а ранее стал единственным азербайджанским бойцом, сумевшим победить легендарного Буакава.