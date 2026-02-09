Завершился первый день чемпионата Азербайджана по боксу U-19 – ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по боксу до 19 лет. Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день турнира было проведено 41 бой.

По итогам стартового дня в весовых категориях 50, 55, 60 и 65 кг определились участники стадии 1/16 финала, а в категории до 70 кг стали известны боксеры, вышедшие в 1/8 финала.

Соревнования продлятся семь дней. Во второй день чемпионата запланировано проведение 45 поединков. Бои проходят в Бакинском боксерском центре.

Отметим, что имена победителей и призеров U-19 чемпионата Азербайджана станут известны 15 февраля.