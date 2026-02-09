9 Февраля 2026
RU

Завершился первый день чемпионата Азербайджана по боксу U-19 – ФОТО

Бокс
Новости
9 Февраля 2026 20:37
25
Завершился первый день чемпионата Азербайджана по боксу U-19 – ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по боксу до 19 лет. Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день турнира было проведено 41 бой.

По итогам стартового дня в весовых категориях 50, 55, 60 и 65 кг определились участники стадии 1/16 финала, а в категории до 70 кг стали известны боксеры, вышедшие в 1/8 финала.

Соревнования продлятся семь дней. Во второй день чемпионата запланировано проведение 45 поединков. Бои проходят в Бакинском боксерском центре.

Отметим, что имена победителей и призеров U-19 чемпионата Азербайджана станут известны 15 февраля.

İdman.Biz

Новости по теме

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана U19 по боксу
18:15
Бокс

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана U19 по боксу

В турнире принимают участие 276 молодых боксеров из 58 команд
Дана Уайт может организовать бой Фьюри — Джошуа в 2026 году
3 Февраля 19:26
Бокс

Дана Уайт может организовать бой Фьюри — Джошуа в 2026 году

Транслировать шоу будет платформа Netflix
Азербайджанский судья приглашен на чемпионат Саудовской Аравии
3 Февраля 16:00
Бокс

Азербайджанский судья приглашен на чемпионат Саудовской Аравии

Фархад Рахманов будет работать нейтральным рефери в Эр-Рияде
Хаял Джаниев дебютирует в профессиональном боксе
2 Февраля 17:50
Бокс

Хаял Джаниев дебютирует в профессиональном боксе

Известный боец муай-тай и MMA проведет первый бой на профессиональном ринге
Мужская сборная Азербайджана по боксу начала первые сборы года
2 Февраля 17:01
Бокс

Мужская сборная Азербайджана по боксу начала первые сборы года

Подготовка проходит в Баку под руководством Равшана Ходжаева
У боксера от удара соперника слетел парик - ВИДЕО
1 Февраля 12:15
Бокс

У боксера от удара соперника слетел парик - ВИДЕО

Джаррелл Миллер попал в курьезную ситуацию во время поединка в Нью-Йорке

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!