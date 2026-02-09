Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана U19 по боксу

В Азербайджане прошла церемония открытия чемпионата страны по боксу среди спортсменов до 19 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, мероприятие началось с парада команд-участниц.

На церемонии выступил советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов, который выразил уверенность в том, что поединки пройдут в напряженной и справедливой борьбе.

Он подчеркнул, что молодые боксеры, участвующие в турнире, являются будущим азербайджанского бокса: "В прошлом месяце молодежь дебютировала на чемпионате Азербайджана среди взрослых и проявила себя с хорошей стороны, в результате чего сформировалась новая команда. Боксеров, которые будут выступать на этом турнире, мы ранее наблюдали на чемпионате Азербайджана среди юношей. У каждого из них большой потенциал. Для их дальнейшего развития будут предприняты все необходимые шаги, инфраструктура будет укрепляться не только в столице, но и в регионах. Считаю, что первые выступления будущих олимпийских чемпионов мы увидим именно на чемпионате Азербайджана U19".

Супервайзер соревнований из Узбекистана Александр Хамидов дал высокую оценку уровню организации чемпионата и пожелал участникам успехов.

После этого прозвучал Государственный гимн, и чемпионат Азербайджана U19 был официально объявлен открытым.

Отметим, что соревнования проходят в Боксерском центре. У юношей победители будут определены в 10 весовых категориях, у девушек - в пяти. В чемпионате участвуют 276 боксеров из 58 команд, представляющих различные города и районы страны, а также спортивные общества. Поединки обслуживают как местные, так и зарубежные судьи. Имена победителей станут известны 15 февраля.