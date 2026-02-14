Появились новые подробности смерти 16-летнего боксера Али Рушанова - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности смерти 16-летнего боксера Али Рушанова, завоевавшего бронзовую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщили İdman.Biz в Федерация бокса Азербайджана, сегодня по инициативе личных тренеров состоялся тренировочный бой (спарринг) между двумя юными спортсменами — Мамедли Вагифом Руфат оглы и Рушановым Али Фазиль оглы.

По информации федерации, спарринг продолжался 6–7 минут. Во время поединка Али Рушанов потерял сознание и упал на ринг. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи, после чего спортсмен был доставлен в Городскую клиническую больницу №1, где врачи констатировали его смерть.

Сообщается, что оба спортсмена прибыли в Баку вместе со своими тренерами для подготовки к чемпионату Азербайджана среди юношей, который должен пройти в ближайшие дни.

По факту происшествия проводится расследование.

22:38

В Баку скончался 16-летний боксер из Мингячевира, призер Игр СНГ Али Фазиль оглы Рушанов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teleqraf, спортсмен 2010 года рождения несколько дней назад прибыл в столицу, чтобы посетить чемпионат Азербайджана по боксу. Его отец принимал участие в соревнованиях в качестве тренера.

По предварительной информации, юный спортсмен получил травму в результате падения в Баку. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Али Рушанов неоднократно становился призером и победителем республиканских и международных турниров, достойно представляя страну на соревнованиях различного уровня.