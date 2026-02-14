14 Февраля 2026
В Азербайджане определились чемпионки страны по боксу U19 - ФОТО - ФОТО

Бокс
Новости
14 Февраля 2026 18:16
В Азербайджане определились чемпионки страны по боксу U19 - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по боксу среди девушек до 19 лет.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам турнира были определены победительницы в пяти весовых категориях. Золотые медали завоевали Банучичек Насирли, Амина Тагы, Захра Мамедова, Айнур Исмайлова и Дениз Бабаева.

48 кг

  1. Банучичек Насирли ("Нефтчи")

  2. Гюлер Гусейнова (RİM1)

  3. Жасмин Тахмазова (БК "888")

51 кг

  1. Амина Тагы (СК "МВД")

  2. Лалезар Мурадова (Шабран)

  3. Ругия Мамедли (AZSport)

54 кг

  1. Захра Мамедова (RİM1)

  2. Айлин Наджафова ("Нефтчи")

  3. Захра Салимзаде ("Абшерон"), Айсу Микаилова (Сумгайыт)

60 кг

  1. Айнур Исмайлова (Сумгайыт)

  2. Сема Гусейнова (888 БК)

  3. Медина Мамедова (Гянджа)

70 кг

  1. Дениз Бабаева (Шабран)

  2. Лейла Рустамова (СК "МВД")

  3. Лала Алекперова ("МОИК")

İdman.Biz
