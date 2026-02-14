В Азербайджане определились чемпионки страны по боксу U19 - ФОТО - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по боксу среди девушек до 19 лет.
Как сообщает İdman.Biz, по итогам турнира были определены победительницы в пяти весовых категориях. Золотые медали завоевали Банучичек Насирли, Амина Тагы, Захра Мамедова, Айнур Исмайлова и Дениз Бабаева.
48 кг
-
Банучичек Насирли ("Нефтчи")
-
Гюлер Гусейнова (RİM1)
-
Жасмин Тахмазова (БК "888")
51 кг
-
Амина Тагы (СК "МВД")
-
Лалезар Мурадова (Шабран)
-
Ругия Мамедли (AZSport)
54 кг
-
Захра Мамедова (RİM1)
-
Айлин Наджафова ("Нефтчи")
-
Захра Салимзаде ("Абшерон"), Айсу Микаилова (Сумгайыт)
60 кг
-
Айнур Исмайлова (Сумгайыт)
-
Сема Гусейнова (888 БК)
-
Медина Мамедова (Гянджа)
70 кг
-
Дениз Бабаева (Шабран)
-
Лейла Рустамова (СК "МВД")
-
Лала Алекперова ("МОИК")