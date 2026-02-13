Определились призеры чемпионатов Азербайджана по боксу - ФОТО

На чемпионате Азербайджана по боксу среди спортсменов до 19 лет завершились четвертьфинальные поединки у юношей и определились финалистки у девушек.

Как сообщает İdman.Biz, в пятый день соревнований с участием 60 команд состоялись 44 боя. По итогам встреч в 10 весовых категориях стали известны полуфиналисты у юношей, которые тем самым гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В соревнованиях девушек определились финалистки еще в двух весовых категориях, а проигравшие в категории до 54 кг завершили турнир на третьем месте.

Завтра юноши проведут полуфинальные бои, а девушки выйдут на финалы, где также будут определены бронзовые призеры в четырех весах.