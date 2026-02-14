91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

91-летний французский марафонец Пьер Сабль в седьмой раз стал отцом. Его 39-летняя супруга Айша родила дочь, которой дали имя Луиза Мария.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Indépendant, спортсмен широко известен в регионе Восточные Пиренеи и, несмотря на преклонный возраст, продолжает активно заниматься бегом и поддерживать физическую форму.

Сабль родился в середине 1930-х годов в Майенне и пережил довоенный период. Даже в столь почтенном возрасте он ведет активный образ жизни: регулярно тренируется, выполняет силовые и упражнения на выносливость, а также работает на земельном участке, где вместе с семьей выращивает сельхозпродукцию. По его словам, хорошая физическая форма позволяет ему чувствовать себя значительно моложе.

Супруга спортсмена отмечает, что он остается внимательным отцом и надежным партнером. Сам марафонец объясняет свое самочувствие строгим режимом — отказом от алкоголя, сбалансированным питанием и ежедневной растяжкой продолжительностью около часа.