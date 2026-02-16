Азербайджанская Премьер-лига: "Шамахы" примет "Туран Товуз" в 20-м туре

В 20-м туре Мисли Премьер-лиги "Шамахы" на своем поле сыграет с "Туран Товузом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на городском стадионе Шамахы и начнется в 14:30.
Отметим, что "Шамахы" с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице лиги. "Туран Товуз" набрал 33 очка и располагается на четвертой позиции.
Премьер-лига Азербайджана
II круг, XX тур
16 февраля
14:30. "Шамахы" – "Туран Товуз"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Ислам Мамедов.
VAR: Раван Гамзазаде.
AVAR: Эмин Алиев.
Инспектор судей: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Эльдар Мамедов.
Городской стадион Шамахы
Ранее в рамках тура "Карабах" обыграл "Имишли", "Зиря" – "Карван-Евлах", "Араз-Нахчыван" – "Сумгайыт" со счетом 1:0, а "Нефтчи" оказался сильнее "Кяпяза" – 3:1.