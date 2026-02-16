Исполнительный директор "Нефтчи": "Решение о переносе принял тренерский штаб"

Перенос матча 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Карабахом" был согласован по инициативе и решению тренерского штаба бакинского клуба, отметил главный исполнительный директор клуба Дженк Сюмер.

"Это решение принял тренерский штаб "Нефтчи". Руководство не действовало самостоятельно", - отметил главный исполнительный директор клуба Дженк Сюмер в интервью teleqraf.az.

Он подчеркнул, что изначально команда планировала провести встречу в установленную дату. По его словам, после первого обращения с просьбой о переносе руководство обсудило ситуацию с тренерами, которые сообщили, что уже выстроили подготовку под действующий календарь и готовы играть.

"Когда поступило повторное обращение, мы снова обсудили ситуацию с главным тренером. Он оценил обстановку и пришел к выводу, что перенос может быть приемлемым решением с учетом общего контекста азербайджанского футбола и состояния команды", - сказал Сюмер.

Руководитель клуба опроверг мнение о том, что "Нефтчи" проявил излишнюю уступчивость. Он заявил, что речь идет исключительно о спортивном решении, принятом специалистами, а не о позиции менеджмента.

"Футбол строится вокруг игроков и тренеров. Если тренерский штаб считает решение правильным с точки зрения подготовки команды, мы поддерживаем его. Никаких других причин под этим нет", - добавил он.

Сюмер также отметил, что команда постепенно улучшает физические показатели после изменений в тренерском штабе. По его словам, коллектив способен выдерживать более высокие темпы и длительные нагрузки, что также учитывалось при принятии решения.

Говоря о турнирных задачах, функционер признал, что команда ранее потеряла очки в матчах, где могла рассчитывать на победу, что и привело к смене главного тренера.

"Мы должны были действовать раньше. Сейчас структура игры улучшается, но впереди сложный календарь. С "Карабахом" нам еще предстоят два матча, оба в Баку, и они будут непростыми для обеих сторон. Мы рассматриваем каждый матч как возможность взять три очка", - подчеркнул Сюмер.

Комментируя судейские решения, глава "Нефтчи" заявил, что не видит системного давления на клуб. "Ошибки возможны, это человеческий фактор. Важно двигаться дальше и работать над совершенствованием системы. Со стороны тренерского штаба на данный момент жалоб нет", - сказал он.

В завершение Сюмер поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Наши болельщики проявили терпение и продолжают поддерживать команду везде. Наши цели совпадают - мы хотим вернуть "Нефтчи" на прежний уровень и добиваться высоких результатов вместе", - заявил функционер.