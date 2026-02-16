16 Февраля 2026
В АФФА ответили на критику по стадиону в Губе - ФОТО/ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
16 Февраля 2026 11:38
В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировали ситуацию вокруг проведения матчей Мисли Премьер-лиги на стадионе в Губе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, руководитель отдела прессы и по связям с общественностью АФФА Мурад Ахундов ответил на слова главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова после матча с "Имишли" (1:0), сославшись на решение Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Если вы помните, в начале сезона АФФА предоставила находящийся на нашем балансе городской стадион Шамахы клубу "Имишли" на несколько матчей, чтобы были устранены существующие недостатки. Позже после инспекции Олимпийского комплекса в Губе ПФЛ сообщила нам, что на этом поле уже можно проводить матчи Премьер-лиги", - сказал Ахундов.

Он пояснил, что клуб, получивший право выступать в Премьер-лиге, самостоятельно указывает арену, на которой планирует проводить домашние встречи, после чего ПФЛ направляет инспекционную группу и выдает заключение о соответствии стадиона требованиям. Ахундов подчеркнул, что АФФА не принимает решений по допуску арен и не вмешивается в этот процесс, поскольку окончательное слово остается за ПФЛ.

İdman.Biz
