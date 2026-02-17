20 Февраля 2026
В 20-м туре зафиксирована самая низкая результативность сезона

Чемпионат Азербайджана
17 Февраля 2026 12:40
В 20-м туре Мисли Премьер-лиги команды забили всего восемь голов, что стало антирекордом текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), средняя результативность шести встреч составила 1,33 мяча за игру.

Половина всех голов тура пришлась на матч "Кяпаз" - "Нефтчи" (1:3). В играх "Имишли" - "Карабах" и "Габала" - "Сабах" победу одержали гости с минимальным счетом, в поединках "Зиря" - "Карван-Евлах" и "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт" хозяева также выиграли с разницей в один мяч. Встреча "Шамахы" - "Туран Товуз" завершилась без голов - 0:0.

Предыдущий минимальный показатель в нынешнем сезоне был зафиксирован в 4-м туре, когда команды забили девять мячей при средней результативности 1,50.

В последний раз более низкая средняя результативность наблюдалась в 29-м туре прошлого сезона - тогда в пяти матчах было забито шесть голов, а средний показатель составил 1,20.

