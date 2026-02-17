20 Февраля 2026
Невролог после гибели юного боксера: "Медосмотр до и после поединков необходим" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бокс
Интервью
17 Февраля 2026 10:41
212
На днях в азербайджанском боксе произошла трагедия – во время спарринга погиб бронзовый призер III Игр СНГ, 16-летний спортсмен Али Рушанов. Поединок, состоявшийся по инициативе личных тренеров, продолжался около 6-7 минут. Во время боя Рушанов потерял сознание и упал на ринг. Его срочно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

Бокс считается одним из самых травмоопасных видов спорта. В беседе с İdman.Biz невролог, доктор философии в области медицины и мануальный терапевт Вагиф Ягубов подчеркнул важность регулярных медицинских обследований для спортсменов.

“У каждой федерации есть свои стандарты прохождения медицинского чекапа. Если у спортсмена нет жалоб, обследование рекомендуется проходить минимум раз в шесть месяцев. В некоторых видах спорта травмы возникают ежедневно, поэтому восстановление и регулярные визиты к врачу обязательны. Например, футболисты часто проходят физиотерапию после каждого матча”.

По словам Ягубова, в боксе медицинский осмотр до и после поединков необходим.
“Среди наиболее распространенных травм – сотрясение головного мозга. Возможны также разрывы внутренних органов: печени, селезенки, легких. Часто встречаются переломы ребер и травмы шейного отдела позвоночника”, – пояснил он.

Специалист также обратил внимание на одну из самых коварных травм – скрытое кровоизлияние, которое сложно выявить без обследования:

“Кровь может сочиться постепенно, и через один-два дня человек теряет сознание. Только при МРТ обнаруживается гематома. Боксер может списывать головную боль на удары, тогда как на самом деле это внутричерепное кровоизлияние. Возможны также кровоизлияния в спинной мозг – их последствия варьируются от летального исхода до инвалидизации”.

Отдельно Ягубов затронул тему защитной экипировки: “Капа обязательна всегда. Что касается шлема – все зависит от возраста. Существуют возрастные ограничения, при которых шлем обязателен, особенно в олимпийских видах бокса”.

В завершение специалист подчеркнул важность медицинского обследования ребенка перед тем, как отдавать его в спорт: “Это хорошая практика. Ко мне часто приводят таких детей, проверяют позвоночник, мышечную силу, состояние ног, наличие искривлений конечностей, если есть сколиоз. У подростков 13-15 лет уже могут встречаться грыжи. До первой степени сколиоза серьезных проблем с боксом обычно не возникает, но после – заниматься становится рискованно”.

İdman.Biz
