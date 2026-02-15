Эльнур Самедов стал временным чемпионом мира по версии WBA - ВИДЕО

Азербайджанец Эльнур Самедов завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.
Как сообщает İdman.Biz, титульный поединок прошел в Челябинске в рамках вечера бокса RCC Boxing Promotions. Соперником Самедова был представитель Колумбии Джон Ленон Гутьеррес. Бой получился напряженным, однако в концовке 11-го раунда азербайджанец отправил оппонента в нокаут и досрочно завершил встречу.
Благодаря этой победе Самедов стал временным чемпионом WBA и получил статус обязательного претендента на полноценный чемпионский пояс организации в категории до 59 кг.
По состоянию на момент боя полноценным чемпионом мира WBA в весе до 59 кг (второй полулегкий) является британец Джеймс Диккенс. Именно с ним Эльнур Самедов, как временный чемпион, должен провести объединительный бой за полный пояс WBA, когда организация назначит обязательную защиту.
