Агасы Мамедов о гибели 16-летнего боксера: "Я не могу сдержать слез" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Внезапная смерть 16-летнего боксера Али Рушанова потрясла отечественную спортивную общественность. По просьбе İdman.Biz своими воспоминаниями о подопечном поделился старший тренер юношеской сборной, чемпион мира Агасы Мамедов.

Али был родом из Мингячевира. Его личным тренером был отец, которому я пока не нахожу сил позвонить. Я очень привязался к этому парню — мы часто общались, шутили. Али был исключительно воспитанным, тактичным и жизнерадостным человеком. Я его так любил... Простите, мне действительно тяжело сейчас говорить о нем", — сказал Агасы Мамедов.

Напомним, что 14 февраля по инициативе личных тренеров состоялся спарринг между двумя юными спортсменами — Вагифом Мамедли и Али Рушановым. Поединок продолжался около семи минут.

Во время боя Рушанов потерял сознание и упал на ринг. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Спортсмен был доставлен в Городскую клиническую больницу №1, где врачи констатировали смерть.