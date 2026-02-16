"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Баку завершился чемпионат Азербайджана по боксу среди спортсменов до 19 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в турнире приняли участие 276 боксеров из 60 команд, представлявших различные города и районы страны, а также спортивные общества. Соревнования проходили в течение семи дней в Боксерском центре.

В командном зачете победу одержал клуб "Нефтчи", набравший 33 очка. Второе место заняла команда Гянджи с 31 очком, третьим стал клуб "Гызыл элчек" - 29 очков.

Лучшим боксером чемпионата признан Нихат Гасымов, лучшим судьей - Рамиз Ягнелиев. Призеры войдут в состав сборной и представят Азербайджан на международных соревнованиях.

Финальные бои у юношей завершились следующими результатами:

50 кг

Али Алиев (Гянджа) - Гусейн Магеррамов (AZSport) 5:0

55 кг

Али Маилзаде ("МВД") - Нихат Гасымов (RKİM) - победа второго явным преимуществом

60 кг

Али Бахышов ("Демир Юмуруг") - Тогрул Гулиев ("Гызыл элчяк") 3:0

65 кг

Шахин Асланов (UGM-7) - Вусал Халилов (RİM1) 4:1

70 кг

Адил Залов ("Гызыл элчяк") - Рза Рзаев (Гянджа) 0:5

75 кг

Пюнхан Гурбанлы (Ширван) - Ренат Гияслы ("МВД") 0:5

80 кг

Исмаил Велиев (RKİM) - Фуад Аббасов (Сумгайыт) 5:0

85 кг

Гейдар Азмамедов (Сумгайыт) - Саид Бакиев ("Зярбя") - победа первого явным преимуществом

90 кг

Гулам Бахшиев (Астара) - Заур Самедов ("Гызыл элчяк") - победа второго явным преимуществом

+90 кг

Магомед Джафаров (Z-1) - Сафар Мамедзаде ("Нефтчи") 1:4.

Ранее в соревнованиях среди девушек золотые медали завоевали Банучичек Насирли (48 кг), Эмине Тагы (51 кг), Захра Мамедова (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Дениз Бабаева (70 кг).