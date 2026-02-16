"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана - ФОТО

В Баку завершился чемпионат Азербайджана по боксу среди спортсменов до 19 лет.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в турнире приняли участие 276 боксеров из 60 команд, представлявших различные города и районы страны, а также спортивные общества. Соревнования проходили в течение семи дней в Боксерском центре.
В командном зачете победу одержал клуб "Нефтчи", набравший 33 очка. Второе место заняла команда Гянджи с 31 очком, третьим стал клуб "Гызыл элчек" - 29 очков.
Лучшим боксером чемпионата признан Нихат Гасымов, лучшим судьей - Рамиз Ягнелиев. Призеры войдут в состав сборной и представят Азербайджан на международных соревнованиях.
Финальные бои у юношей завершились следующими результатами:
50 кг
Али Алиев (Гянджа) - Гусейн Магеррамов (AZSport) 5:0
55 кг
Али Маилзаде ("МВД") - Нихат Гасымов (RKİM) - победа второго явным преимуществом
60 кг
Али Бахышов ("Демир Юмуруг") - Тогрул Гулиев ("Гызыл элчяк") 3:0
65 кг
Шахин Асланов (UGM-7) - Вусал Халилов (RİM1) 4:1
70 кг
Адил Залов ("Гызыл элчяк") - Рза Рзаев (Гянджа) 0:5
75 кг
Пюнхан Гурбанлы (Ширван) - Ренат Гияслы ("МВД") 0:5
80 кг
Исмаил Велиев (RKİM) - Фуад Аббасов (Сумгайыт) 5:0
85 кг
Гейдар Азмамедов (Сумгайыт) - Саид Бакиев ("Зярбя") - победа первого явным преимуществом
90 кг
Гулам Бахшиев (Астара) - Заур Самедов ("Гызыл элчяк") - победа второго явным преимуществом
+90 кг
Магомед Джафаров (Z-1) - Сафар Мамедзаде ("Нефтчи") 1:4.
Ранее в соревнованиях среди девушек золотые медали завоевали Банучичек Насирли (48 кг), Эмине Тагы (51 кг), Захра Мамедова (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Дениз Бабаева (70 кг).