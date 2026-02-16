16 Февраля 2026
RU

"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана - ФОТО

Бокс
Новости
16 Февраля 2026 17:18
11
"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана

В Баку завершился чемпионат Азербайджана по боксу среди спортсменов до 19 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в турнире приняли участие 276 боксеров из 60 команд, представлявших различные города и районы страны, а также спортивные общества. Соревнования проходили в течение семи дней в Боксерском центре.

В командном зачете победу одержал клуб "Нефтчи", набравший 33 очка. Второе место заняла команда Гянджи с 31 очком, третьим стал клуб "Гызыл элчек" - 29 очков.

Лучшим боксером чемпионата признан Нихат Гасымов, лучшим судьей - Рамиз Ягнелиев. Призеры войдут в состав сборной и представят Азербайджан на международных соревнованиях.

Финальные бои у юношей завершились следующими результатами:

50 кг
Али Алиев (Гянджа) - Гусейн Магеррамов (AZSport) 5:0

55 кг
Али Маилзаде ("МВД") - Нихат Гасымов (RKİM) - победа второго явным преимуществом

60 кг
Али Бахышов ("Демир Юмуруг") - Тогрул Гулиев ("Гызыл элчяк") 3:0

65 кг
Шахин Асланов (UGM-7) - Вусал Халилов (RİM1) 4:1

70 кг
Адил Залов ("Гызыл элчяк") - Рза Рзаев (Гянджа) 0:5

75 кг
Пюнхан Гурбанлы (Ширван) - Ренат Гияслы ("МВД") 0:5

80 кг
Исмаил Велиев (RKİM) - Фуад Аббасов (Сумгайыт) 5:0

85 кг
Гейдар Азмамедов (Сумгайыт) - Саид Бакиев ("Зярбя") - победа первого явным преимуществом

90 кг
Гулам Бахшиев (Астара) - Заур Самедов ("Гызыл элчяк") - победа второго явным преимуществом

+90 кг
Магомед Джафаров (Z-1) - Сафар Мамедзаде ("Нефтчи") 1:4.

Ранее в соревнованиях среди девушек золотые медали завоевали Банучичек Насирли (48 кг), Эмине Тагы (51 кг), Захра Мамедова (54 кг), Айнур Исмаилова (60 кг) и Дениз Бабаева (70 кг).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльнур Самедов стал временным чемпионом мира по версии WBA - ВИДЕО
15 Февраля 11:14
Бокс

Эльнур Самедов стал временным чемпионом мира по версии WBA - ВИДЕО

Нокаут в 11-м раунде сделал азербайджанца обязательным претендентом на полноценный пояс WBA
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

Появились новые подробности смерти 16-летнего боксера Али Рушанова - ОБНОВЛЕНО
14 Февраля 22:45
Бокс

Появились новые подробности смерти 16-летнего боксера Али Рушанова - ОБНОВЛЕНО

Юный спортсмен прибыл в Баку для подготовки к чемпионату Азербайджана
В Азербайджане определились чемпионки страны по боксу U19 - ФОТО
14 Февраля 18:16
Бокс

В Азербайджане определились чемпионки страны по боксу U19 - ФОТО - ФОТО

Были разыграны медали в пяти весовых категориях

Определились призеры чемпионатов Азербайджана по боксу - ФОТО
13 Февраля 20:59
Бокс

Определились призеры чемпионатов Азербайджана по боксу - ФОТО

Юноши обеспечили себе медали, девушки вышли в решающие бои

В Баку продолжается чемпионат Азербайджана по боксу
11 Февраля 21:59
Бокс

В Баку продолжается чемпионат Азербайджана по боксу

В третий день турнира состоялось 47 поединков

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе