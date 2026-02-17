Тайсон и Мейвезер проведут бой в Африке

Выставочный поединок между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим состоится 25 апреля в Конго.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, стороны достигли договоренности о проведении боя, о чем стало известно из источников, близких к переговорам.

59-летний Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и имеет рекорд 50 побед, семь поражений и два несостоявшихся боя.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру непобежденным: 50 побед, из которых 27 нокаутом. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.