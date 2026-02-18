Наставник "Баку Спортинга" оценил шансы в чемпионской гонке

Главный тренер "Баку Спортинга" Роял Наджафов заявил, что борьба за чемпионство в Первой лиге Азербайджана, по его мнению, продлится до заключительных туров сезона.

"О чемпионстве сейчас говорить рано. Впереди еще 13 туров, и легких матчей не будет. Команды вверху таблицы идут практически вровень, четыре клуба реально претендуют на титул. Здесь каждый может потерять очки в любой игре. Думаю, все решится ближе к финишу", - сказал Наджафов в беседе с Report.

Тренер подчеркнул, что многое будет зависеть от очных встреч.

"Нужно смотреть не только на свои матчи, но и на игры конкурентов между собой. Каждый способен отобрать очки у другого. Нам еще дважды играть с "Сабаилом" и "Мингечевиром", впереди встреча с лидером - "Шафа". Поэтому расслабляться нельзя. Мы к каждой игре подходим одинаково - с максимальной концентрацией и задачей взять максимум", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время "Баку Спортинг" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Возглавляет таблицу "Шафа" с 32 баллами, третью строчку с 26 очками занимает "Сабаил".