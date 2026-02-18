20 Февраля 2026
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпиада-2026
18 Февраля 2026 18:31
Азербайджанская спортсменка Анастасия Папатома завершила выступление на зимних Олимпийских играх Милан-Кортина-2026.

Как передает İdman.Biz, соревнования по слалому прошли в центре Tofane Alpine Ski Centre в Кортина-д’Ампеццо. Во втором заезде 18-летняя спортсменка стартовала 59-й и финишировала с результатом 1:07,34 среди 64 участниц.

По сумме двух попыток Папатома показала время 2:09,15 и заняла 51-е место, что стало историческим результатом для Азербайджана в слаломе на зимних Олимпийских играх.

Отметим, что в первом заезде спортсменка стартовала 92-й и показала время 1:01,81.

Всего на Играх Милан-Кортина-2026 Азербайджан представлен двумя спортсменами. Ранее Владимир Литвинцев выступил в короткой программе фигурного катания, набрал 63,63 балла и не сумел выйти в произвольную программу.

Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

15:14

Азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома показала 59-й результат в первом заезде слалома на зимних Олимпийских играх в Италии.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летняя спортсменка преодолела трассу за 1:01.81. Всего в дисциплине стартовали 96 участниц, из которых до финиша добрались 64. Папатома вошла в число завершивших первую попытку.

Впереди у спортсменки второй заезд, по итогам которого будет сформирован окончательный протокол соревнований.

11:21

Представительница сборной Азербайджана Анастасия Папатома сегодня начнет выступление на 25-х зимних Олимпийских играх в Италии в 13:00 по бакинскому времени.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летняя горнолыжница примет участие в соревнованиях по слалому. Старт пройдет в Кортина-д’Ампеццо — одном из ведущих горнолыжных центров страны.

Напомним, что ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев набрал 63,63 балла в короткой программе, занял последнее место среди 29 участников и завершил выступление.

Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина-2026, в которых Азербайджан представлен двумя спортсменами, завершатся 22 февраля.

