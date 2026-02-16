16 Февраля 2026
Литвинцев на тренировке с Малининым сделал то, что не смог на Олимпиаде-2026 – ВИДЕО

16 Февраля 2026 15:48
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев провел тренировку вместе с одной из главных звезд мирового фигурного катания – Ильей Малининым (США).

Как сообщает İdman.Biz, Литвинцев опубликовал в социальных сетях видео, на котором он и американский спортсмен синхронно исполняют четверной тулуп. Заметим, что это один из главных элементов, который азербайджанский фигурист неудачно исполнил во время короткой программы на Олимпиаде-2026.

В настоящее время Литвинцев тренируется в Милане, где готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет в Чехии с 23 по 29 марта.

По информации американского журналиста Филиппа Херша, Малинин также примет участие в первенстве мира. Помимо этого, американец был приглашен для участия в показательных выступлениях – традиционном шоу в фигурном катании, которое проходит после завершения соревнований и церемонии награждения, когда призеры и другие известные спортсмены демонстрируют свои программы зрителям.

Отметим, что Литвинцев занял последнее место на Олимпийских играх-2026, а Илья Малинин, несмотря на статус абсолютного фаворита, расположился на 8-ой строчке.

