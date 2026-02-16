Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

16 Февраля 2026
На зимних Олимипийских играх-2026 в Италии завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, по итогам которого определились первые четыре участника четвертьфинала и участники квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.Biz, после группового раунда все команды были распределены по местам в общей таблице с 1-го по 12-е.

В четвертьфинал уже вышли Канада, США, Словакия и Финляндия. Они сыграют с победителями пар квалификационного раунда.

Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля, четвертьфинальные игры — 18 февраля.

Пары участников квалификационного раунда:

Чехия — Дания

Швеция — Латвия

Германия — Франциия

Швейцария — Италия

Потенциальные пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026:

Чехия/Дания — Канада

Швеция/Латвия — США

Германия/Франция — Словакия

Швейцария/Италия — Финляндия

