Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

На зимних Олимипийских играх-2026 в Италии завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, по итогам которого определились первые четыре участника четвертьфинала и участники квалификационного раунда.
Как сообщает İdman.Biz, после группового раунда все команды были распределены по местам в общей таблице с 1-го по 12-е.
В четвертьфинал уже вышли Канада, США, Словакия и Финляндия. Они сыграют с победителями пар квалификационного раунда.
Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля, четвертьфинальные игры — 18 февраля.
Пары участников квалификационного раунда:
Чехия — Дания
Швеция — Латвия
Германия — Франциия
Швейцария — Италия
Потенциальные пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026:
Чехия/Дания — Канада
Швеция/Латвия — США
Германия/Франция — Словакия
Швейцария/Италия — Финляндия