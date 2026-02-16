Британские скелетонисты взяли первое в истории "золото" Олимпиады в миксте

Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями смешанных командных соревнований на Играх в Италии. Эта дисциплина дебютировала на Олимпиаде.

Как сообщает İdman.Biz, Стокер и Уэстон показали время 1 минута 59,36 секунды.

Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг с результатом 1 минута 59,53 секунды, "бронзу" взяли немцы Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротгер (1 минута 59,54 секунды).

Ранее Уэстон одержал победу в индивидуальных соревнованиях, став первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим "золото" в скелетоне.